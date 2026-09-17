📹⚡️Программа LGM-35A Sentinel вышла на этап сборки первого полноразмерного макетного образца. Компания Northrop Grumman продемонстрировала изделие, собранное на авиабазе Ванденберг с использованием инертных РДТТ.
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