Медведев: Одессе пора возвращаться домой!

И Одессу и Николаев заждались, да и Измаил за который кровушка русских солдатушек пролита должен домой вернуться!

АС

Анатолий Страшко

Всё верно говорит Медведев, но вот какие люди там сейчас правят в Одессе? Это очень важно. Да и разбавили одесситов прилично. Евреи, как правило, бегут из опасных мест, а кто их там замещает не понятно.