Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление о возможном расширении границ России в ходе специальной военной операции (СВО).
Медведев: Одессе пора возвращаться домой!
Комментарии
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Sergiy Che
И Одессу и Николаев заждались, да и Измаил за который кровушка русских солдатушек пролита должен домой вернуться!
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18 час.
АС
Анатолий Страшко
Всё верно говорит Медведев, но вот какие люди там сейчас правят в Одессе? Это очень важно. Да и разбавили одесситов прилично. Евреи, как правило, бегут из опасных мест, а кто их там замещает не понятно.
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17 час.
Марина Маха
Обожаю Медведева
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13 час.
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