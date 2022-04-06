Держитесь от них подальше: самые проблемные АКП

Вообще-то, сам рейтинг ломучих автоматических коробок в чем-то условный. Например, та или иная АКП, признанная механиками проблемной, у многих владельцев автомобилей с этой трансмиссией может не преподносить неприятностей за все время эксплуатации.
Вообще-то, сам рейтинг ломучих автоматических коробок в чем-то условный. Например, та или иная АКП, признанная механиками проблемной, у многих владельцев автомобилей с этой трансмиссией может не преподносить неприятностей за все время эксплуатации.
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