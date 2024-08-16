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Как жила барнаульская семья, где подросток убил себя после изнасилования отчимом?

Как жила барнаульская семья, где подросток убил себя после изнасилования отчимом?

Знакомые семьи говорят, что предыдущего мужа матери ребенка они тоже подозревали в домогательствах Шокирующая история подростка из Барнаула, который покончил с собой 11 августа 2024 года, прогремела на всю страну.

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