Как жила барнаульская семья, где подросток убил себя после изнасилования отчимом?

Знакомые семьи говорят, что предыдущего мужа матери ребенка они тоже подозревали в домогательствах Шокирующая история подростка из Барнаула, который покончил с собой 11 августа 2024 года, прогремела на всю страну.
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