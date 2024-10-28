В Свердловской области коммунальщиков обязали выплатить более 200 тысяч за незакреплённый канализационный люк

В мае 2022 года жительница Екатеринбурга Елена стала участницей необычного ДТП: во время движения перед её автомобилем «Хендай» автобус поднял крышку коммуникационного люка, которая вылетела и ударила по машине Елены.
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