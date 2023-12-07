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Претендент на пост президента США Кристи сравнил Трампа с Волан-де-Мортом

Претендент на пост президента США Кристи сравнил Трампа с Волан-де-Мортом

В ходе дебатов кандидатов в президенты США от Республиканской партии экс- губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи высмеял отказавшегося участвовать в них Дональда Трампа, сравнив его с персонажем книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом, пишет The New York Times.

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