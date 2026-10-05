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ИА Регнум

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Александр Овечкин запустит собственный бренд пива OVI

Хоккеист Александр Овечкин запустит собственный бренд пива OVI, линейка которого появится в российской рознице и заведениях общепита до конца 2026 года.

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