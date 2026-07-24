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Политика как она есть

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ФСБ: агент Киева задержана в Москве за подготовку подрыва силовика

ФСБ: агент Киева задержана в Москве за подготовку подрыва силовика

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали россиянку, которая по заданию украиснких спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности.

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