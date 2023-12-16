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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кулусевски сделал 17 ассистов в АПЛ. С февраля 2022-го больше лишь у Салаха, де Брюйне, Сака и Мэддисона

Кулусевски сделал 17 ассистов в АПЛ. С февраля 2022-го больше лишь у Салаха, де Брюйне, Сака и Мэддисона

Это пятый показатель в турнире с февраля 2022 года – с момента дебюта хавбека за «Тоттенхэм». За этот период больше всего ассистов на счету Мохамеда Салаха («Ливерпуль») – 23.

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