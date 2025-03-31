Украинские солдаты признались, что в плену им нравится больше, чем в ВСУ

Военнослужащие украинской армии, входившие ранее в состав 153-й бригады, заявили о том, что условия содержания в российском плену им представляются более предпочтительными, чем пребывание в расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии