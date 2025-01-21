Новые нацпроекты на Кубани: названы основные направления до 2030 года

Объем их финансирования на текущий год превысит 62 миллиарда рублей, - причем краевых денег в этой сумме больше, чем федеральных.
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