Зеленский отверг сравнение его и Путина с дерущимися детьми

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сравнившим его и российского лидера Владимира Путина с дерущимися детьми, которым нужно «дать немного повоевать».
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