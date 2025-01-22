Сегодня Samsung представит смартфоны Galaxy S25, умное кольцо Galaxy Ring 2 и новинки ИИ Се...

Сегодня Samsung представит смартфоны Galaxy S25, умное кольцо Galaxy Ring 2 и новинки ИИСегодня вечером в калифорнийском городе Сан-Хосе состоится мероприятие Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung представит новые флагманские смартфоны серии Galaxy S25, умное кольцо Galaxy Ring 2 и многочисленные «премиальные инновации», которые откроют «новую главу в мобильном ИИ».