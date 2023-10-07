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Al-Watan: Запад может бросить Зеленского и сделать его козлом отпущения

Al-Watan: Запад может бросить Зеленского и сделать его козлом отпущения

США могут бросить президента Украины Владимира Зеленского в любой момент. В этом убеждена обозреватель саудовской газеты Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али.

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