В Белом доме проговорились о планах Трампа «манипулировать» РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп будет оказывать давление как на Москву, так и на Киев в попытке урегулировать украинский конфликт, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник американского лидера Кит Келлог.
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