Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 056 подписчиков

В Белом доме проговорились о планах Трампа «манипулировать» РФ и Украиной

В Белом доме проговорились о планах Трампа «манипулировать» РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп будет оказывать давление как на Москву, так и на Киев в попытке урегулировать украинский конфликт, заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник американского лидера Кит Келлог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх