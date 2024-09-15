Представлен новый кроссовер Toyota bZ3C: у него китайский двигатель

В открытой базе Минпромторга КНР появились подробности о перспективной модели. В документах раскрыли характеристики и происхождение агрегатов; дизайн интерьера и экстерьера показала пять месяцев назад сама Toyota.
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