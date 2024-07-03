В Дагестане ношение мусульманскими женщинами никабов временно запрещено

Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв (фетва — в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием) объявил о запрете ношения никабов (мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо, кроме узкой щели для глаз) на временной основе.