В Дагестане ношение мусульманскими женщинами никабов временно запрещено

Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв (фетва — в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием) объявил о запрете ношения никабов (мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо, кроме узкой щели для глаз) на временной основе.
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