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Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля имеет интересную историю

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля имеет интересную историю

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля имеет интересную историю Дарья ПивненкоЕжегодно, в 12-й день апреля, планета отмечает Всемирный день авиации и космонавтики, празднование которого имеет свою удивительную историю.

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