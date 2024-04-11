Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля имеет интересную историю Дарья ПивненкоЕжегодно, в 12-й день апреля, планета отмечает Всемирный день авиации и космонавтики, празднование которого имеет свою удивительную историю.
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