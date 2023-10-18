Как Москва развивает инновации: все о кластерах для поддержки бизнеса

Москва является лидером по научно-технологическому развитию среди субъектов РФ. В столице активно развиваются инновационные кластеры для бизнеса: продолжает функционировать научно-технологический центр «Воробьевы горы», а Московский инновационный кластер (МИК) вышел на международный уровень.
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