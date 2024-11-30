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Семейный анамнез психических заболеваний повышает риск проявления агрессии при ХТЭ

Семейный анамнез психических заболеваний повышает риск проявления агрессии при ХТЭ

Новое исследование, опубликованное в научном журнала Neurology, выявило, что люди с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ) и семейным анамнезом психических заболеваний имеют повышенный риск агрессии в среднем возрасте, особенно в диапазоне от 40 до 59 лет.

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