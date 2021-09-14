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CNBC: Россия усиливает военное влияние в Африке, бросая вызов США и Франции

CNBC: Россия усиливает военное влияние в Африке, бросая вызов США и Франции

В последние годы Москва создает по всей Африке — от Ливии до Нигерии, от Эфиопии до Мали — важнейшие стратегические военные альянсы и приобретает все более благоприятную репутацию в обществе, бросая вызов доминированию США и Франции на континенте.

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