Депутаты ГД призвали провести всероссийскую научную конференцию для школьников

В Госдуме придумали новый способ привлечения молодежи в науку – депутаты Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Александр Аксёненко призвали организовать для школьников всероссийскую научно-практическую конференцию.
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