Пленные бойцы ВСУ просят прощения за зверства в Курской области: «Извините»

КУРСК, 24 сентября, ФедералПресс. В приграничных районах Курской области продолжаются бои. Армия России не только выдавливает оккупантов с российских территорий, уничтожает технику, но и берет много пленных.
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