Катя Лель рассказала, что хотела бы сыграть в кино волшебницу

Катя Лель поделилась своей мечтой о роли волшебницы или феи в кино. Об этом сообщает портал NEWS.ru. Певица посетила премьеру сериала «Последний богатырь: Наследие», прошедшую в кинотеатре «Октябрь» в Москве, и рассказала журналистам о своей идеальной роли.