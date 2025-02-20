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  • ИгорьОвчаренко
    Там где поджигатели будут поджигать. Поднимайте коптеры и осматривайте  все территории это будет иметь эффект.В Авиалесоохране ...
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Армия РФ освободила более половины захваченной ВСУ территории Курской области

Армия РФ освободила более половины захваченной ВСУ территории Курской области

Российские войска сократили находившуюся под контролем ВСУ территорию Курской области более чем в два раза: освобождено свыше 800 квадратных километров – около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв.

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