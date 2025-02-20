Армия РФ освободила более половины захваченной ВСУ территории Курской области

Российские войска сократили находившуюся под контролем ВСУ территорию Курской области более чем в два раза: освобождено свыше 800 квадратных километров – около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв.
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