На фоне слухов о грядущем разводе: Меган Маркл откровенно рассказала о своих отношениях с принцем Гарри

Герцогиня объяснила значение прозвища своего супруга. Меган прокомментировала слухи о разводе с Гарри LEGION-MEDIAС тех пор как Меган Маркл и принц Гарри вышли из состава королевской семьи и переселились в Калифорнию, не раз начинали распространяться слухи о серьезных проблемах в их браке.