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Газета.ру

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В Нижнем Новгороде пациент избил врача и нанес ему черепно-мозговую травму

В Нижнем Новгороде пациент избил врача и нанес ему черепно-мозговую травму

В Нижнем Новгороде пациент, недовольный качеством лечения, избил лечащего врача, пишет Ni MashПо данным Telegram-канала, мужчина длительное время наблюдался у врача-уролога, однако назначенные процедуры не помогали.

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