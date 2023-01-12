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В подземном музее освобожденного Соледара нашли Аллу Пугачёву

В подземном музее освобожденного Соледара нашли Аллу Пугачёву

Взявшие под контроль город Соледар бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в подземном музее галерею с фотографиями Аллы Пугачёвой.

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