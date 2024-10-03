Знаменитые актрисы рассказали о самых унизительных прослушиваниях Голливуда

Через что только не проходили актрисы в борьбе за роль: их заставляли худеть, толстеть, менять прическу, изображать то одно, то другое… Но временами режиссеры заходили в своих требованиях слишком далеко, грубо нарушали границы женщин, и из обыкновенного прослушивания кастинг превращался в унизительное шоу.