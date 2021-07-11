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Сборные не из южной Европы в последний раз выигрывали Евро в 2000

Сборная Италия обыграв в финале Евро 2020 сборную Англии (1:1 в основное и дополнительное время, 3:2 по пенальти), продолжила чемпионскую серию южноевропейских команд.

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