В Питере Кругового назвали новым Пановым, а послематчевые бодания пресс-служб двух столиц - туповатыми

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой, бывший зенитовец, опубликовал после победы армейцев над «Зенитом» (2:1) в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в соцсети коротенький текст, обратившись к Андрею Мостовому, который наднях перешёл в «Локомотив» на правах аренды: «Фуф.