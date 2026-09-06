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Спорт Уик-Энд

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В Питере Кругового назвали новым Пановым, а послематчевые бодания пресс-служб двух столиц - туповатыми

В Питере Кругового назвали новым Пановым, а послематчевые бодания пресс-служб двух столиц - туповатыми

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой, бывший зенитовец, опубликовал после победы армейцев над «Зенитом» (2:1) в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в соцсети коротенький текст, обратившись к Андрею Мостовому, который наднях перешёл в «Локомотив» на правах аренды: «Фуф.

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