Экономист Калугин рассказал, как изменятся цены на арбузы в августе

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. В августе на прилавки попадут первые отечественные арбузы, после чего цены на них снизятся, заявил экономист и основатель сервиса мониторинга цен «Ценозавр» Константин Калугин.
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