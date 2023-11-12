Украине предрекли изменение военной помощи со стороны США

Украину ожидает изменение военной помощи со стороны США. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.
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