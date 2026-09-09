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Царьград

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УФСБ задержало мужчину за попытку вступить в украинское формирование

УФСБ задержало мужчину за попытку вступить в украинское формирование

9 сентября УФСБ России по Краснодарскому краю задержало молодого человека 1999 года рождения. Он пытался покинуть страну для присоединения к украинскому военизированному объединению, признанному террористическим.

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