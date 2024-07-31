Бывший американский чиновник предлагает Украине снизить призывной возраст до 18 лет для проведения крупного наступления ВСУ

Александр Виндман, бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, считает, что для успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо снизить возраст мобилизации до 18 лет.
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