Министр готовит для России странное будущее. В страну могут прибыть ещё больше мигрантов. Красивых и разных.
Больше мигрантов. Красивых и разных? Министр готовит для России странное будущее
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Достаточно посмотреть на гейропу и США, где несметное количество мигрантов, которые никак не обогатили эти страны, скорее опустили еще глубже на дно по криминалитету, преступности, наркомании... Наши недалекие министры наверное в доле с бизнесом, который требует очень дешевой рабочей силы вместо того, чтобы повысить зарплаты своим гражданам. Когда же они нажрутся, с собой на тот свет уйдут все голенькими, без наворованных миллиардов.
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21 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Как же стране не хватает И. В. Сталина!!!
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3 час.
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