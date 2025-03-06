Больше мигрантов. Красивых и разных? Министр готовит для России странное будущее

СТ

Сергей Туренко

Достаточно посмотреть на гейропу и США, где несметное количество мигрантов, которые никак не обогатили эти страны, скорее опустили еще глубже на дно по криминалитету, преступности, наркомании... Наши недалекие министры наверное в доле с бизнесом, который требует очень дешевой рабочей силы вместо того, чтобы повысить зарплаты своим гражданам. Когда же они нажрутся, с собой на тот свет уйдут все голенькими, без наворованных миллиардов.