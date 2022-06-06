ВИДЕО: Люська Арестович в женском платье попал к солдатам ВСУ

Специальные агитационные снаряды доставили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаваться. Такие снаряды не наносят урон инфраструктуре и военнослужащим, но информационное воздействие этих боеприпасов, может быть гораздо эффективней ракет и бомб.