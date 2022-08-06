Темы дня

123 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • слава ким
    На Украине, что не персонаж, то трансгендер или пидораст. Гандон признаётся в любви Галкину. Вот за такую ценность бо...Гордон признался ...
  • Vladimir Kharchenko
    "Соровским сайтам" противостоят "Вечера с В. Соловьевым". Его ненавидят покинувшие РФ либерасты-извращенцы  и такие ж...Гордон признался ...
  • алиса алиска
    автор иронизирует над политиками запада, но автор прав, что их бабские козни нам только помогаютПросто дуры, кото...

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией

Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх