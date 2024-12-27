Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 775 подписчиков

"Новые богатые" обрекли украинцев на голод и нищету: Одесса и Харьков на грани коллапса - жизнь в России кажется сказкой

"Новые богатые" обрекли украинцев на голод и нищету: Одесса и Харьков на грани коллапса - жизнь в России кажется сказкой

Украина встречает 2025 год, погружённая в глубокий экономический кризис: курс гривны обвалился до исторического минимума, а эксперты предупреждают о реальной угрозе голода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх