Рост цен на дизельное топливо в Турции грозит дорожанием туристических услуг

В Турции ожидается новый виток беспрецедентного ценового роста, который может сделать отдых для иностранных туристов значительно менее доступным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Саша Савельева и ...
- А Трамп не планируе...
- Трамп не планируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым