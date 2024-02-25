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Минометчики группировки «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Минометчики группировки «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

На херсонском направлении расчет кочующего миномета группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые засели в заброшенном здании одного из оставленных жителями поселений на правом берегу Днепра.

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