Минометчики группировки «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

На херсонском направлении расчет кочующего миномета группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые засели в заброшенном здании одного из оставленных жителями поселений на правом берегу Днепра.
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