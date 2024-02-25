Минометчики группировки «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

На херсонском направлении расчет кочующего миномета группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты и операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые засели в заброшенном здании одного из оставленных жителями поселений на правом берегу Днепра.