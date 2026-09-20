За ночь ПВО уничтожила 1110 украинских беспилотников над 20 регионами России и Чёрным морем

Минобороны: за ночь над 20 регионами России и Чёрным морем сбито 1110 украинских беспилотников. В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
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