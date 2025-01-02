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Свежие комментарии

Что нужно знать о своевременном техническом обслуживании газового оборудования.

Что нужно знать о своевременном техническом обслуживании газового оборудования.

В соответствии с Правилами пользования газом в быту, для безопасной и безаварийной эксплуатация внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, необходимо выполнять их своевременное техническое обслуживание и ремонт.

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