Что нужно знать о своевременном техническом обслуживании газового оборудования.

В соответствии с Правилами пользования газом в быту, для безопасной и безаварийной эксплуатация внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, необходимо выполнять их своевременное техническое обслуживание и ремонт.
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