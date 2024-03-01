В Карелии трудно жить, но умереть достойно еще труднее

Жители многих районов республики жалуются на обветшалые морги и непроходимые дороги на кладбища Текст: Елена Малишевская В шести районных центрах — в Кеми, Суоярви, Пудоже, Медвежьегорске, Лоухи и Муезерском — либо патологоанатомических отделений нет совсем, либо морги находятся в плачевном ….
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