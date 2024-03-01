RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В Карелии трудно жить, но умереть достойно еще труднее

Жители многих районов республики жалуются на обветшалые морги и непроходимые дороги на кладбища Текст: Елена Малишевская В шести районных центрах — в Кеми, Суоярви, Пудоже, Медвежьегорске, Лоухи и Муезерском — либо патологоанатомических отделений нет совсем, либо морги находятся в плачевном ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх