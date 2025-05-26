Тянули, как могли: для Астраханской области заканчивается режим спецпопуска воды ради рыбной полки

А две трети местных полоев так и остались толком не обводненными. На очередном заседании Межведомственной рабочей группы по управлению режимами работы ГТС и водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоялось 23 мая, принято решение продлить режим специального попуска для нижневолжских гидроузлов еще на два дня.