RGG Studio представили официальный трейлер английского дубляжа Like a Dragon Gaiden Во вр...

RGG Studio представили официальный трейлер английского дубляжа Like a Dragon GaidenВо время трансляции Like a Dragon Day Sega и RGG Studio представили официальный трейлер английского дубляжа для Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.
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