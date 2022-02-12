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Валиева после тренировки на Олимпиаде в Пекине прошла через микст-зону в сопровождении руководителя пресс-службы ОКР

Валиева после тренировки на Олимпиаде в Пекине прошла через микст-зону в сопровождении руководителя пресс-службы ОКР

Российская фигуристка Камила Валиева сегодня провела тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине.  После тренировки спортсменка прошла через микст-зону в сопровождении руководителя пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова и старшего тренера сборной по парному катанию Сергея Артюхова.

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