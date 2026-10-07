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Царьград

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Солнце пробьётся сквозь тучи, но ветер не прекратит буйства: Питер под влиянием северной периферии антициклона

Солнце пробьётся сквозь тучи, но ветер не прекратит буйства: Питер под влиянием северной периферии антициклона

Михаил Леус раскрыл подробности погоды в Санкт-Петербурге в среду, 7 октября. Северная столица погрузится во влияние антициклона.

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