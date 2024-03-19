Алексей Камышов

Говорят, что "горбатого могила исправит", вот теперь этот принцип мы наблюдаем воочию на территории 404, где тупых шароварных скакуасов, продавших честь, совесть, русскую землю и Родину Мать наглосраксам за отравленные печеньки от Нуланд на майдане, утилизируют тотально. Пусть кушают теперь, шлюхи подпиндосные, "американскую дерьмократию" полной ложкой!