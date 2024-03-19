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Мужчин не осталось вообще. Американцы в шоке от увиденного в селе у небратьев

Мужчин не осталось вообще. Американцы в шоке от увиденного в селе у небратьев

Расточительство в личном составе и крайне убогое управление войсками режимом Зе стали всё чаще замечать ведущие западные средства массовой информации.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Говорят, что &quot;горбатого могила исправит&quot;, вот теперь этот принцип мы наблюдаем воочию на территории 404, где тупых шароварных скакуасов, продавших честь, совесть, русскую землю и Родину Мать наглосраксам за отравленные печеньки от Нуланд на майдане, утилизируют тотально. Пусть кушают теперь, шлюхи подпиндосные, &quot;американскую дерьмократию&quot; полной ложкой!
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22 час.
Алексей Камышов
Трусы кружевные им в помощь!
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22 час.
Boris Borisov
Украина по над усэ !!! а под нею необозримые кладбища  захнисныкив якы здобулы кружевные трусы для своих жинок и подруг !
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15 час.

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