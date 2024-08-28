#Сводка на утро 28 августа 2024 года ▪ В Курской области продолжаются ожесточенные бои у н.п. Малая Локня, отражаются атаки противника, сообщает группа войск «Север».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 28 августа 2024 года ▪ В Курской области продолжаются ожесточенные бои у н.п. Малая Локня, отражаются атаки противника, сообщает группа войск «Север».
Свежие комментарии